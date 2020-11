Perù, Francisco Sagasti è il nuovo presidente della Repubblica (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo le dimissioni del presidente Merino e la precedente destituzione di Vizcarra, accusato di corruzione, il Perù ha scelto il nuovo presidente della Repubblica: si tratta di Frascisco Sagasti del ... Leggi su globalist (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo le dimissioni delMerino e la precedente destituzione di Vizcarra, accusato di corruzione, il Perù ha scelto il: si tratta di Frasciscodel ...

g1 : Congresso elege Francisco Rafael Sagasti novo presidente interino do Peru - Giovanni1DiMaio : RT @CCKKI: #Perù: Francisco #Sagasti nuovo #presidente Ingegnere di 76 anni, Sagasti ha lavorato a lungo per la #Bancamondiale ed ha otten… - Piergiulio58 : Perù, il nuovo presidente è l'ingegnere 76enne Francisco Sagasti. - ThierryEyere : RT @Rvaticanaitalia: In Perù, il deputato centrista Francisco Sagasti e' stato nominato dal Parlamento nuovo presidente ad interim. Ieri, d… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Perù Francisco Facebook, le 5 Pagine dei vip più strane. Per Santiago De Martino, Emma e Bocci e… Gossipblog.it