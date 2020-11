Perù-Argentina, Scaloni rassicura: “Messi è in condizione, ecco da cosa è stato penalizzato contro il Paraguay” (Di martedì 17 novembre 2020) L'Argentina attende la sfida contro il Perù, match valido per le qualificazione al Mondiale 2022.Sassuolo, De Zerbi: “Non firmo per il 4° posto. Solo Messi dribbla meglio di Boga. Zamparini e quell’errore…”L'Albiceleste nella gara disputata contro il Paraguay non è andata oltre il pari (1-1), adesso però arriva la Nazionale peruviana che nel turno scorso ha subito un secco 2-0 in casa del Cile. Il commissario tecnico argentino, Lionel Scaloni, alla vigilia del match contro La Blanquirroja ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito anche al momento vissuto da Lionel Messi."contro il Paraguay ha fatto una buona gara, peccato per il gol annullato perché la giocata di Leo era stata stupenda. L'ho visto ... Leggi su mediagol (Di martedì 17 novembre 2020) L'attende la sfidail Perù, match valido per le qualificazione al Mondiale 2022.Sassuolo, De Zerbi: “Non firmo per il 4° posto. Solo Messi dribbla meglio di Boga. Zamparini e quell’errore…”L'Albiceleste nella gara disputatail Paraguay non è andata oltre il pari (1-1), adesso però arriva la Nazionale peruviana che nel turno scorso ha subito un s2-0 in casa del Cile. Il commissario tecnico argentino, Lionel, alla vigilia del matchLa Blanquirroja ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito anche al momento vissuto da Lionel Messi."il Paraguay ha fatto una buona gara, peccato per il gol annullato perché la giocata di Leo era stata stupenda. L'ho visto ...

