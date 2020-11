Perché investire sulla stabilità in Africa. Parla Karima Moual (Di martedì 17 novembre 2020) “La stabilità dell’Africa o del Medio Oriente è l’assicurazione sulla nostra stabilità. Il Marocco in questo caso, è il Paese più vicino all’Europa ed è uno dei Paesi che ad oggi, e con non poca fatica, si è aggiudicato questo clima di stabilità riconosciuto a livello internazionale”. Lo dice a Formiche.net a proposito della contesa del Sahara occidentale la giornalista Karima Moual, che lancia un appello: l’Italia investa davvero nel ponte con l’Africa. In questi ultimi giorni si sono accesi i riflettori sul Sahara marocchino. Perché per l’Italia è importante non perdere di vista quello che sta avvenendo in quel confine? Intanto, c’è da ammettere che nel nostro Paese, ... Leggi su formiche (Di martedì 17 novembre 2020) “La stabilità dell’o del Medio Oriente è l’assicurazionenostra stabilità. Il Marocco in questo caso, è il Paese più vicino all’Europa ed è uno dei Paesi che ad oggi, e con non poca fatica, si è aggiudicato questo clima di stabilità riconosciuto a livello internazionale”. Lo dice a Formiche.net a proposito della contesa del Sahara occidentale la giornalista, che lancia un appello: l’Italia investa davvero nel ponte con l’. In questi ultimi giorni si sono accesi i riflettori sul Sahara marocchino. Perché per l’Italia è importante non perdere di vista quello che sta avvenendo in quel confine? Intanto, c’è da ammettere che nel nostro Paese, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Chiedo al governo perché non garantisca tamponi a domicilio, terapie a casa, saturimetri, telemedicina. S… - andsnz : @lucacolombini @RRiccardi69 Non vero. Paghiamo perché siamo stato i primi ad investire sulla tecnologia. La Cina og… - OfiEconCubaRoma : RT @JoseCarlosRRuiz: Perché #investire in #Cuba può essere un #BuonAffare? Commenti di @Deb_invexCuba @MINCEX_CUBA Ed ecco il #ForoEmpresa… - m_mumi : @EnricoStefano @hcetoib La ringrazio leggero’ con attenzione. Ha un report di monitoraggio sull’utilizzo delle cicl… - _gamemaker : @pierrotten1 MI STO SENTENDO MALEEEE AJSJDJFK in realtà garshield lo ha fatto investire perché kageyama ha shittato sui suoi calzini -

Ultime Notizie dalla rete : Perché investire Fabio Concato: «Felice di ricevere l’Ambrogino con Fedez. Un duetto? Non direi di no» Corriere della Sera