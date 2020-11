Perché in Italia non si cura con il plasma? Il terribile sospetto di Salvini. E massacra il governo sulla Calabria (Di martedì 17 novembre 2020) Matteo Salvini intervistato da Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, inchioda il governo di Giuseppe Conte sulla gestione del Covid e la sanità in Calabria. “Se nomini tre persone sbagliate nell'arco di una settimana, qualcuno deve chiedertene conto o no? Mi sembra chiaro che stiamo facendo una magra figura agli occhi del mondo”, ha detto il leader della Lega dopo i forfait di Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio. “In Calabria ci sono nomi che potrebbero fare il commissario della sanità, perché bisogna andare a cercare fenomeni altrove? Il presidente attuale della regione Spirlì mi ha detto che c'è un professore, Rino Mancini, che ha un curriculum lungo 11 pagine, uno che sta curando i calabresi, guardate il curriculum su ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) Matteointervistato da Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, inchioda ildi Giuseppe Contegestione del Covid e la sanità in. “Se nomini tre persone sbagliate nell'arco di una settimana, qualcuno deve chiedertene conto o no? Mi sembra chiaro che stiamo facendo una magra figura agli occhi del mondo”, ha detto il leader della Lega dopo i forfait di Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio. “Inci sono nomi che potrebbero fare il commissario della sanità, perché bisogna andare a cercare fenomeni altrove? Il presidente attuale della regione Spirlì mi ha detto che c'è un professore, Rino Mancini, che ha un curriculum lungo 11 pagine, uno che stando i calabresi, guardate il curriculum su ...

