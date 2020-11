Per Melania l’ultimo Natale con Trump: riceverà 50 milioni di dollari? (Di martedì 17 novembre 2020) Decorerà la Casa Bianca per l’ultimo Natale ma poi lascerà la residenza presidenziale e pure Donald Trump. Se Melania dovesse mollare il marito a fine mandato il 20 gennaio 2021, riceverà una ingente somma di denaro prevista dal contratto prematrimoniale. Secondo “The Sun” si tratta di un divorzio da 50 milioni di dollari. A Melania, che avrà la custodia del figlio 14enne, andranno anche una residenza e una casa vacanze, oltre agli alimenti per Barron. L’ex modella di origine slovena e Trump sono sposati da 15 anni. Prima di Melania, è stato sposato due volte: in entrambi i casi i divorzi si sono conclusi con gli accordi prematrimoniali. Con la prima moglie Ivana è stato insieme dal 1977 ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 17 novembre 2020) Decorerà la Casa Bianca per l’ultimoma poi lascerà la residenza presidenziale e pure Donald. Sedovesse mollare il marito a fine mandato il 20 gennaio 2021, riceverà una ingente somma di denaro prevista dal contratto prematrimoniale. Secondo “The Sun” si tratta di un divorzio da 50di. A, che avrà la custodia del figlio 14enne, andranno anche una residenza e una casa vacanze, oltre agli alimenti per Barron. L’ex modella di origine slovena esono sposati da 15 anni. Prima di, è stato sposato due volte: in entrambi i casi i divorzi si sono conclusi con gli accordi prematrimoniali. Con la prima moglie Ivana è stato insieme dal 1977 ...

