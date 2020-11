Per Melania l'ultimo Natale con Trump: riceverà 50 milioni di dollari? (Di martedì 17 novembre 2020) Decorerà la Casa Bianca per l'ultimo Natale ma poi lascerà la residenza presidenziale e pure Donald Trump. Se Melania dovesse mollare il marito a fine mandato il 20 gennaio 2021, riceverà una ingente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 novembre 2020) Decorerà la Casa Bianca per l'ma poi lascerà la residenza presidenziale e pure Donald. Sedovesse mollare il marito a fine mandato il 20 gennaio 2021,; una ingente ...

Agenzia_Ansa : 'Melania conta i minuti per scaricare Donald' #ANSA - PivaEdoardo : RT @LaPrimaManina: «#Melania sta contando ogni minuto fino a quando #Trump non sarà più in carica, per poter divorziare». Quando si cominci… - melania_bel : RT @Zziagenio78: Pfizer annuncia un vaccino efficace al 90% ma conservato a -80 °. Moderna annuncia un vaccino efficace al 94,5% e si conse… - Manierosanero : Questo divorzio sarebbe un record: Melania diventerebbe la prima first lady nella storia americana a divorziare da… - rotocalcio : Questo divorzio sarebbe un record: Melania diventerebbe la prima first lady nella storia americana a divorziare da… -