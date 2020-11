People’s Choice Awards 2020: da Jennifer Lopez a «Grey’s Anatomy», ecco i vincitori (Di martedì 17 novembre 2020) Le cerimonie di premiazione allestite dopo la pandemia hanno un sapore diverso, più consapevole e meno autocompiaciuto di quanto non fossero prima. Lo spiega bene Jennifer Lopez che, nel pieno rispetto delle regole imposte dall’emergenza, sale sul palco dei People’s Choice Awards 2020 per ritirare il premio come People’s Icon Award: «Prima del 2020 eravamo ossessionati dall’idea di vincere questo premio, di essere candidati. Eravamo concentrati su chi aveva venduto più dischi e su chi aveva guadagnato di più al botteghino. Quest’anno è stato il grande livellatore. Il 2020 ci ha mostrato cosa conta davvero e mi ha fatto capire quello che vale più: le persone». JLo, che a un certo punto ha spiegato di aver dovuto lavorato il doppio nella sua vita per ottenere le opportunità che venivano date agli uomini non latini, è stata una delle protagoniste della serata svoltasi a Santa Monica che, tra i candidati in presenza o in collegamento, ha assegnato i premi designati da parte del pubblico. https://twitter.com/peopleschoice/status/1328461388562407425 Leggi su vanityfair (Di martedì 17 novembre 2020) Le cerimonie di premiazione allestite dopo la pandemia hanno un sapore diverso, più consapevole e meno autocompiaciuto di quanto non fossero prima. Lo spiega bene Jennifer Lopez che, nel pieno rispetto delle regole imposte dall’emergenza, sale sul palco dei People’s Choice Awards 2020 per ritirare il premio come People’s Icon Award: «Prima del 2020 eravamo ossessionati dall’idea di vincere questo premio, di essere candidati. Eravamo concentrati su chi aveva venduto più dischi e su chi aveva guadagnato di più al botteghino. Quest’anno è stato il grande livellatore. Il 2020 ci ha mostrato cosa conta davvero e mi ha fatto capire quello che vale più: le persone». JLo, che a un certo punto ha spiegato di aver dovuto lavorato il doppio nella sua vita per ottenere le opportunità che venivano date agli uomini non latini, è stata una delle protagoniste della serata svoltasi a Santa Monica che, tra i candidati in presenza o in collegamento, ha assegnato i premi designati da parte del pubblico. https://twitter.com/peopleschoice/status/1328461388562407425

