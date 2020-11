Pedri svela | “Sono al Barcellona grazie…al Real Madrid Messi fa quello che vuole”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 17 novembre 2020)è sicuramente una delle sorprese più piacevoli della stagione del. La cura Koeman ha sicuramente giovato alla sua crescita, e pensare che la sua esplosione sarebbe potuta avvenire in un club non amatissimo dalle parti catalane: "Ho avuto la possibilità di andare a giocare nella giovane stella catalana - ringrazio ilper non avermi fatto firmare, ora sono dove volevo essere" - ha dichiarato- .caption id="attachment 1052413" align="alignnone" width="1024", getty images/captionCredo che se perdi l'umiltà e smetti di essereche sei, perdi il calciatore che è dentro di te - dichiara il giovane esterno offensivo a El ...