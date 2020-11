Pedofilia | 41enne arrestato a Catania | aveva migliaia di foto porno di bambini ' Anche con animali'

(Di martedì 17 novembre 2020)sul suo computer e divulgava sul web immagini a sfondo sessuale raffiguranti minori in tenera età,con: per questo un uomo di 41 anni è statodalla Polizia Postale in ...

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia 41enne

La Polizia Postale ha arrestato in provincia di Catania un uomo di 41 anni che deteneva e divulgava sul web immagini sessuali, anche con animali, raffiguranti minori in tenera età. L'operazione è stat ...Aveva sul suo computer e divulgava sul web immagini a sfondo sessuale raffiguranti minori in tenera età, anche con animali: per questo un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla ...