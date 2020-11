Pediatri FVG per effettuare tamponi rapidi (Di martedì 17 novembre 2020) “Questo accordo dà una risposta importante a quei genitori del Friuli Venezia Giulia che si trovano ad affrontare la positività al Covid dei propri bambini”.Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore Riccardo Riccardi a margine della sigla dell’intesa tra la Regione e le organizzazioni sindacali (Fimp e Cipe) dei Pediatri di libera scelta per l’attuazione del rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione del coronavirus.Nel dettaglio, come ha spiegato Riccardi, i Pediatri di libera scelta si impegnano a svolgere quella attività di sorveglianza sanitaria declinata nelle fasi dell’effettuazione del tampone antigenico rapido e della successiva eventuale presa in carico del paziente.Da parte loro il Commissario per l’emergenza ... Leggi su udine20 (Di martedì 17 novembre 2020) “Questo accordo dà una risposta importante a quei genitori del Friuli Venezia Giulia che si trovano ad affrontare la positività al Covid dei propri bambini”.Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore Riccardo Riccardi a margine della sigla dell’intesa tra la Regione e le organizzazioni sindacali (Fimp e Cipe) deidi libera scelta per l’attuazione del rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione del coronavirus.Nel dettaglio, come ha spiegato Riccardi, idi libera scelta si impegnano a svolgere quella attività di sorveglianza sanitaria declinata nelle fasi dell’effettuazione del tampone antigenico rapido e della successiva eventuale presa in carico del paziente.Da parte loro il Commissario per l’emergenza ...

