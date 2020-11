Patrizia De Blanck furiosa con Giulia Salemi dopo la nomination al Gf Vip: 'Stammi lontana, sei cancellata per sempre' (Di martedì 17 novembre 2020) Colpo di scena ieri sera nella puntata del GF Vip: Patrizia De Blanck finisce al televoto contro Francesco Oppini. La contessa, per la prima volta in nomination dopo due mesi di permanenza nella casa, ... Leggi su leggo (Di martedì 17 novembre 2020) Colpo di scena ieri sera nella puntata del GF Vip:Definisce al televoto contro Francesco Oppini. La contessa, per la prima volta indue mesi di permanenza nella casa, ...

peppe844 : #GFVIP `Gf Vip 5', Patrizia De Blanck non prende bene la nomination e si scaglia duramente contro Giulia Salemi e A… - martaxxofficial : RT @Skell182: 'Eh ma la vostra generazione è piena di maleducati, non c'è più rispetto' Tommaso Zorzi stasera ha dimostrato tutto il rispet… - infoitcultura : GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Diretta: Oppini e Patrizia De Blanck in nomination - CheDonnait : Patrizia torna all'attacco e questa volta ce l'ha con Giulia Salemi #GFVIP - giorgia_ava : RT @BITCHYFit: Giulia Salemi: 'Nomino Patrizia perché è permalosetta'. La De Blanck finisce in nomination e si scaglia contro Giulia: 'Se… -