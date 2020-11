Palermo | infortuni Palazzi e Corrado | il report clinico e i tempi di recupero Valente…

Leggi su mediagol

(Di martedì 17 novembre 2020) In data odierna, dal prof. Angelo Iovane, si sono sottoposti ad indagine ecografica Niccolò, Andreae Nicola Valente.Gli esami di- informa il club di viale del Fante attraverso una nota pubblicata sul proprio sito di riferimento - hanno evidenziato una lieve lesione al flessore sinistro per entrambi: i due calciatori stanno proseguendo il lavoro fisioterapico. "non saranno con noi per la sfida contro il Potenza: li perderemo per una decina di giorni", ha dichiarato il tecnico Roberto Boscaglia, svelando idi.Valente, invece, è ecograficamente e clinicamente guarito ed ha già iniziato la riatletizzazione.