Ostia | lotta allo spaccio | arrestato pusher 19enne | nascondeva la droga nell’intercapedine della porta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 17 novembre 2020) Nella serata di ieri, i Carabinieri, al termine di uno specifico servizio anti, hannounresidente in via del Sommergibile ad. I fatti I militari, che avevano notato un insolito andirivieni di persone, molte delle quali note assuntrici di sostanze stupefacenti, dall’abitazione del giovane, e pertanto è stato atteso il momento propizio per poter fare irruzione nell’appartamento e perquisirlo. L’attività d’indagine non ha inizialmente dato alcun frutto ma i militari, notando il nervosismo del padrone di casa ed avendo rinvenuto un sistema di videosorveglianza che consentiva il monitoraggio degli accessi all’appartamento, si sono convinti che lo stesso occultasse effettivamente qualcosa. Alla fine i Carabinieri hanno notato una lieve anomalia presente ...