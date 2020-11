Ornella Vanoni, la notizia che tutti aspettavano. Il peggio è passato: “Sono rinata” (Di martedì 17 novembre 2020) La cantante Ornella Vanoni è stata colpita nelle scorse settimane dal coronavirus e aveva manifestato tutta la sua tristezza per ciò che le era successo: “Non voglio morire. Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire. Sto benissimo, non voglio morire. La Ornella è piena d’acciacchi, ma non deve morire. Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire! Sto benissimo e non voglio morire! Ma che palle ‘sto riposo, tutti quanti che mi parlano di questo riposo”. Ora la grande novità. L’artista, che ha 86 anni, ha infatti fornito una bellissima notizia che i suoi fan attendevano con ansia e trepidazione. Ha voluto affidarsi al suo profilo Twitter per svelare la news meravigliosa. Tenuto conto della sua età, in tanti si erano ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 novembre 2020) La cantanteè stata colpita nelle scorse settimane dal coronavirus e aveva manifestato tutta la sua tristezza per ciò che le era successo: “Non voglio morire. Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire. Sto benissimo, non voglio morire. Laè piena d’acciacchi, ma non deve morire. Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire! Sto benissimo e non voglio morire! Ma che palle ‘sto riposo,quanti che mi parlano di questo riposo”. Ora la grande novità. L’artista, che ha 86 anni, ha infatti fornito una bellissimache i suoi fan attendevano con ansia e trepidazione. Ha voluto affidarsi al suo profilo Twitter per svelare la news meravigliosa. Tenuto conto della sua età, in tanti si erano ...

