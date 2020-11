Omicidio Sacchi, "come stai tesoro?": Princi ad Anastasiya giorno dopo delitto (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “come stai tesoro, sono tanto in pensiero per te”. E' l'ultimo messaggio inviato da Giovanni Princi ad Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Al messaggio di Princi, Anastasiya non risponde. Dai messaggi estrapolati dalle chat sui telefonini delle persone coinvolte, si scopre inoltre che la fidanzata di Luca, subito dopo l'Omicidio, cancellò l'applicazione Signal, utilizzata da tutto il gruppo di persone coinvolte, che garantisce un maggiore anonimato rispetto a Whatsapp. Anche la fidanzata di Princi, Clementina, scrive ad Anastasiya per chiederle come sta: “Ti ho scritto prima su Signal” dice. “L'ho tolto” risponde ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “, sono tanto in pensiero per te”. E' l'ultimo messaggio inviato da GiovanniadKylemnyk, la fidanzata di Al messaggio dinon risponde. Dai messaggi estrapolati dalle chat sui telefonini delle persone coinvolte, si scopre inoltre che la fidanzata di Luca, subitol', cancellò l'applicazione Signal, utilizzata da tutto il gruppo di persone coinvolte, che garantisce un maggiore anonimato rispetto a Whatsapp. Anche la fidanzata di, Clementina, scrive adper chiederlesta: “Ti ho scritto prima su Signal” dice. “L'ho tolto” risponde ...

