Olio di oliva | meno 30% la produzione 2020 21

(Di martedì 17 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - I primi dati sulla raccolta di olive indicano un peggioramento del quadro produttivo delineato in via preliminare a settembre. Secondo l'aggiornamento previsionale elaborato dall'...

Vota! Dall’Università di Parma un nuovo studio sull’olio di oliva. C’è un team di ricerca dell’Università di Parma in uno dei tre progetti sull’olivicoltura che Ager ...E’ del 14 per cento il calo medio di produzione di olio extravergine quest’anno in Basilicata. E’ quanto fa sapere Coldiretti Basilicata sulla base dell’ ...