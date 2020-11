NYT, Trump voleva attaccare il principale sito nucleare dell’Iran (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo il New York Times Trump voleva attaccare il principale sito nucleare dell’Iran. Lo stop è arrivato dai suoi fedelissimi. WASHINGTON (STATI UNITI) – Donald Trump voleva attaccare il principale sito nucleare dell’Iran. A lanciare questa indiscrezione è stato il New York Times. Secondo il quotidiano americano, l’ormai ex presidente americano nella giornata di giovedì 12 novembre ha riunito i suoi fedelissimi per valutare la possibile di un attacco missilistico per punire Teheran. Lo stop sarebbe arrivato dallo staff dell’ex tycoon per evitare un conflitto molto più vasto. L’attacco all’Iran e il mancato ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo il New York Timesildell’Iran. Lo stop è arrivato dai suoi fedelissimi. WASHINGTON (STATI UNITI) – Donaldildell’Iran. A lanciare questa indiscrezione è stato il New York Times. Secondo il quotidiano americano, l’ormai ex presidente americano nella giornata di giovedì 12 novembre ha riunito i suoi fedelissimi per valutare la possibile di un attacco missilistico per punire Teheran. Lo stop sarebbe arrivato dallo staff dell’ex tycoon per evitare un conflitto molto più vasto. L’attacco all’Iran e il mancato ...

