Nuovo DPCM, eliminazione delle zone rosse a Natale? Le possibili misure (Di martedì 17 novembre 2020) L’ultimo DPCM del presidente Giuseppe Conte terminerà il prossimo 3 dicembre. Per quella data, sarà necessario un Nuovo decreto che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere meno stringente. Le ultime indiscrezioni rivelano della possibilità di eliminare del tutto le zone rosse, almeno per il periodo natalizio, e dividere l’Italia in sole zone gialle ed arancione … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 17 novembre 2020) L’ultimodel presidente Giuseppe Conte terminerà il prossimo 3 dicembre. Per quella data, sarà necessario undecreto che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere meno stringente. Le ultime indiscrezioni rivelano dellatà di eliminare del tutto le, almeno per il periodo natalizio, e dividere l’Italia in solegialle ed arancione … L'articolo

IlContiAndrea : #Ultimo firmerà il brano della colonna sonora del nuovo film di Paolo Genovese dal titolo #Supereroi con Alessandro… - sherpa810 : Nuovo appello all'unità del #PdR. #Conte contribuirà via #Dpcm. - emanuelespo : ?? Nuovo Podcast! 'Merlo “nostri connazionali chiedono chiarezza” Appunto' su @Spreaker #23novembre1980 #calabria… - AndreaAsilo : RT @_GrayDorian: Stop a #calcetto e feste private. In pratica il nuovo #dpcm segue le direttive di mia moglie. - infoitinterno : Come festeggeremo Natale e Capodanno 2020: le regole nel nuovo Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM Nuovo DPCM e ordinanza della Regione Veneto: le misure per il Comune di Venezia Comune di Venezia Covid-19, Boccia: “No alla corsa per uscire dalle restrizioni. Starci 1-2 settimane in più non è un problema”

Covid-19, l’obiettivo è quello di invertire il trend dei contagio Da alcune settimane in Italia continua a salire la curva dei contagi e questo ha portato ?

Nuovo DPCM, eliminazione delle zone rosse a Natale? Le possibili misure

È necessario sottolineare che al momento queste sono solo delle ipotesi e tutto dipenderà dall'andamento del contagio nei prossimi giorni.

Covid-19, l’obiettivo è quello di invertire il trend dei contagio Da alcune settimane in Italia continua a salire la curva dei contagi e questo ha portato ?È necessario sottolineare che al momento queste sono solo delle ipotesi e tutto dipenderà dall'andamento del contagio nei prossimi giorni.