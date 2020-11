Numero Uno, rinasce l’etichetta discografica: ecco i primi artisti che ne fanno parte (Di mercoledì 18 novembre 2020) Numero Uno, etichetta discografica tra le più importanti della storia della musica italiana, rinasce ufficialmente oggi. L’annuncio è arrivato all’interno della Milano Music Week, martedì 17 novembre: Mara Maionchi, Mogol, Franz Di Cioccio e alcuni dei nuovi artisti della Numero Uno, Iosonouncane, Colapesce Dimartino e La Rappresentante di Lista.L’etichetta, fondata nel 1969 da Mogol, suo padre Mariano Rapetti e Alessandro Colombini, diventa presto un punto di riferimento per la discografia italiana, con un cast di cui negli anni hanno fatto parte nomi come PFM, Bruno Lauzi, Edoardo Bennato, Ivan Graziani, Eugenio Finardie, soprattutto, Lucio Battisti, che pubblica per Numero Uno i suoi dischi a partire dal ... Leggi su soundsblog (Di mercoledì 18 novembre 2020)Uno, etichettatra le più importanti della storia della musica italiana,ufficialmente oggi. L’annuncio è arrivato all’interno della Milano Music Week, martedì 17 novembre: Mara Maionchi, Mogol, Franz Di Cioccio e alcuni dei nuovidellaUno, Iosonouncane, Colapesce Dimartino e La Rappresentante di Lista.L’etichetta, fondata nel 1969 da Mogol, suo padre Mariano Rapetti e Alessandro Colombini, diventa presto un punto di riferimento per la discografia italiana, con un cast di cui negli anni hanno fattonomi come PFM, Bruno Lauzi, Edoardo Bennato, Ivan Graziani, Eugenio Finardie, soprattutto, Lucio Battisti, che pubblica perUno i suoi dischi a partire dal ...

