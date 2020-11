Non si presenta al lavoro e lo vanno a cercare: Andrea, 25 anni, trovato morto (Di martedì 17 novembre 2020) Per lui non c’è stato nulla da fare: il corpo senza vita del povero Andrea è stato ritrovato dagli uomini del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza a oltre 2.500 metri d’altitudine, sul monte di Estoul, in Val d’Ayas (Valle d’Aosta): è qui che si era trasferito da tempo, anche se il cuore (e la residenza) erano rimasti a Urago d’Oglio, suo paese d’origine. Andrea Facchetti aveva solo 25 anni: è morto tra sabato e domenica per un incidente con il parapendio. A notare che c’era qualcosa che non andava i suoi colleghi di lavoro, che lunedì mattina non l’hanno visto arrivare. Le ricerche si sono allora concentrate nel luogo dell’ultimo avvistamento: era stato visto sabato mattina che da Brusso, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 novembre 2020) Per lui non c’è stato nulla da fare: il corpo senza vita del poveroè stato ridagli uomini del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza a oltre 2.500 metri d’altitudine, sul monte di Estoul, in Val d’Ayas (Valle d’Aosta): è qui che si era trasferito da tempo, anche se il cuore (e la residenza) erano rimasti a Urago d’Oglio, suo paese d’origine.Facchetti aveva solo 25: ètra sabato e domenica per un incidente con il parapendio. A notare che c’era qualcosa che non andava i suoi colleghi di, che lunedì mattina non l’hanno visto arrivare. Le ricerche si sono allora concentrate nel luogo dell’ultimo avvistamento: era stato visto sabato mattina che da Brusso, il ...

