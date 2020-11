Non rinunciate al rossetto almeno in casa: ecco perché dovete indossarlo! (Di martedì 17 novembre 2020) Non rinunciate al rossetto solo perché la mascherina ha spostato il focus del make up sugli occhi! Parliamo di un trucco così importante, nella storia del belletto femminile, da essere stato ritenuto un bene essenziale addirittura da Winston Churchill. Infatti, il premier inglese, durante la Seconda Guerra Mondiale, inviò al fronte sigarette per i soldati e lipstick per le crocerossine. Oggi siamo nuovamente in trincea, contro un nemico invisibile: un virus subdolo che ci costringe tra le quattro mura. E se addirittura la Regina Elisabetta II, pur declinando inviti e occasioni mondane, lo indossa nella sua dimora, una ragione seria ci sarà! Sì, ma quale? Curiose? Iniziamo! Non rinunciate al rossetto almeno in casa: ecco ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 17 novembre 2020) Nonalsolo perché la mascherina ha spostato il focus del make up sugli occhi! Parliamo di un trucco così importante, nella storia del belletto femminile, da essere stato ritenuto un bene essenziale addirittura da Winston Churchill. Infatti, il premier inglese, durante la Seconda Guerra Mondiale, inviò al fronte sigarette per i soldati e lipstick per le crocerossine. Oggi siamo nuovamente in trincea, contro un nemico invisibile: un virus subdolo che ci costringe tra le quattro mura. E se addirittura la Regina Elisabetta II, pur declinando inviti e occasioni mondane, lo indossa nella sua dimora, una ragione seria ci sarà! Sì, ma quale? Curiose? Iniziamo! Nonalin...

