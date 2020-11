“Non ci credo, non curatemi”: il (falso) volantino da consegnare alle autorità sanitarie (Di martedì 17 novembre 2020) Ci è capitata tra le mani una “provocazione”, un ” volantino da consegnare alle autorità sanitarie”. Chi vi scrive non ne ha mai fatto mistero: su bufale.net gli “esperimenti sociali” non sono graditi. Qualche volta è capitato che un membro dello staff abbia discusso su un “esperimento sociale” in particolare… per essere mangiato vivo dagli altri. “Provocazione”, “esperimento sociale”, spesso sono parole che nascondono il becero istinto di diffondere bufale. O di polarizzare il dibattito. Facciamo tanto, ogni singolo giorno per combattere l’Infodemia. Contrastiamo i disinformatori di professione e di vocazione. Educhiamo gli incerti e gli indecisi. Diamo a chi non ha strumenti culturali per decidere gli strumenti ... Leggi su bufale (Di martedì 17 novembre 2020) Ci è capitata tra le mani una “provocazione”, un ”daautorità”. Chi vi scrive non ne ha mai fatto mistero: su bufale.net gli “esperimenti sociali” non sono graditi. Qualche volta è capitato che un membro dello staff abbia discusso su un “esperimento sociale” in particolare… per essere mangiato vivo dagli altri. “Provocazione”, “esperimento sociale”, spesso sono parole che nascondono il becero istinto di diffondere bufale. O di polarizzare il dibattito. Facciamo tanto, ogni singolo giorno per combattere l’Infodemia. Contrastiamo i disinformatori di professione e di vocazione. Educhiamo gli incerti e gli indecisi. Diamo a chi non ha strumenti culturali per decidere gli strumenti ...

