Nicola Gratteri, cosa rivela a Otto e mezzo: Gino Strada non va bene in Calabria, il nome giusto ce l'ho io (Di martedì 17 novembre 2020) Il governo non sa più che pesci pigliare in Calabria: fuori Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio resta l'ipotesi Gino Strada, ma resta da verificare la reale volontà dell'esecutivo di puntare sul medico fondatore di Emergency. Un nome che secondo il capo procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri non può funzionare. "Strada? Non va bene per la Calabria - ha detto il magistrato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 - So le cose straordinarie che ha fatto in Africa, ma il problema in Calabria non sono gli ospedali da campo, ma le ruberie e l'acquisto dei materiali medici". Insomma, per Gratteri "c'è ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) Il governo non sa più che pesci pigliare in: fuori Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio resta l'ipotesi, ma resta da verificare la reale volontà dell'esecutivo di puntare sul medico fondatore di Emergency. Unche secondo il capo procuratore di Catanzaronon può funzionare. "? Non vaper la- ha detto il magistrato ospite di Lilli Gruber asu La7 - So le cose straordinarie che ha fatto in Africa, ma il problema innon sono gli ospedali da campo, ma le ruberie e l'acquisto dei materiali medici". Insomma, per"c'è ...

