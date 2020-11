Negozi aperti, sì agli spostamenti (non tutti) ma nessuno ‘sconto’ alle Regioni ‘Rosse’: le ipotesi per salvare il Natale (Di martedì 17 novembre 2020) Emergenza coronavirus in Italia, le ipotesi per ‘salvare’ il Natale: dallo shopping agli spostamenti passando per il cenone. Il Governo è al lavoro per salvare il Natale – shopping incluso – in questo 2020 segnato inevitabilmente dall’emergenza coronavirus. L’intenzione dell’esecutivo è quello di allentare alcune delle restrizioni in vigore. Non sarà un liberi tutti per non vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento, ma con ogni probabilità per il mese di dicembre la strategia sarà rivista. CoronavirusI dati dell’epidemia A dettare legge saranno ovviamente e inevitabilmente i numeri dell’epidemia. In questi giorni i dati sono ... Leggi su newsmondo (Di martedì 17 novembre 2020) Emergenza coronavirus in Italia, leper ‘’ il: dallo shoppingpassando per il cenone. Il Governo è al lavoro peril– shopping incluso – in questo 2020 segnato inevitabilmente dall’emergenza coronavirus. L’intenzione dell’esecutivo è quello dintare alcune delle restrizioni in vigore. Non sarà un liberiper non vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento, ma con ogni probabilità per il mese di dicembre la strategia sarà rivista. CoronavirusI dati dell’epidemia A dettare legge saranno ovviamente e inevitabilmente i numeri dell’epidemia. In questi giorni i dati sono ...

maremmamaiaIa : @swordlouis Centro Sesto pieno zeppo di gente e i negozi son tutti aperti tranne quelli di abbigliamento - terzocassetto : @Ty_il_nano Ti propongo il punto di vista di una mia amica commerciante. Ha una parafarmacia, al momento quelle nei… - NewsMondo1 : Negozi aperti fino a tardi, spostamenti consentiti (non tutti) ma nessuno ‘sconto’ alle Regioni in Zona Rossa: le i… - Agenpress : Decreto Natale. Tra le ipotesi lo shopping fino a tardi - montseapi : @PalliCaponera Alla base deve esserci la stessa mente per cui tutte le attività sportive sono chiuse, ma aperti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Negozi aperti Zona rossa, i negozi aperti a Livorno durante il lockdown: chiuse le attività "non essenziali" LivornoToday DA DOMANI TUTTO L’ABRUZZO ZONA ROSSA

L’AQUILA – Sciolto il nodo scuole, che resteranno aperte secondo le indicazioni contenute nel Dpcm del 3 novembre, scatterà da domani la zona rossa in Abruzzo e durerà fino al 3 dicembre. Su tutto il ...

Firenze- palestra sanzionata per aver tenuto aperto decide di fare ricorso

Multati dalla Municipale, accusati di non aver rispettato le disposizioni sulle chiusure. Ma loro non ci stanno, annunciano ricorsi e sono pronti a ripartire, appena sarà possibile. Una delle palestre ...

L’AQUILA – Sciolto il nodo scuole, che resteranno aperte secondo le indicazioni contenute nel Dpcm del 3 novembre, scatterà da domani la zona rossa in Abruzzo e durerà fino al 3 dicembre. Su tutto il ...Multati dalla Municipale, accusati di non aver rispettato le disposizioni sulle chiusure. Ma loro non ci stanno, annunciano ricorsi e sono pronti a ripartire, appena sarà possibile. Una delle palestre ...