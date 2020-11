Nations League, Spagna straripante: Germania battuta 6-0 e Final Four conquistate (Di martedì 17 novembre 2020) La Spagna annienta la Germania e vola alle Final Four di Nations League. La partita termina 6-0 (Morata 17′, Ferran Torres 33′, 55′, 72′, Rodri 38′, Oyarzabal 89′). Annullata invece la sfida Svizzera-Ucraina a causa dell’emergenza coronavirus che affligge la nazionale guidata da Schevchenko. Nations League 2020/2021: RISULTATI E CLASSIFICA Le furie rosse sono obbligate a vincere e non sbagliano, imponendo il proprio gioco ai tedeschi. Spagna avanti al 17′ con Alvaro Morata che conferma il proprio momento di forma. Disattenta la difesa tedesca su un traversone dalla destra di Fabia Ruiz, subentrato all’infortunato Canales. L’attaccante della Juventus si ripete al 23′ ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Laannienta lae vola alledi. La partita termina 6-0 (Morata 17′, Ferran Torres 33′, 55′, 72′, Rodri 38′, Oyarzabal 89′). Annullata invece la sfida Svizzera-Ucraina a causa dell’emergenza coronavirus che affligge la nazionale guidata da Schevchenko.2020/2021: RISULTATI E CLASSIFICA Le furie rosse sono obbligate a vincere e non sbagliano, imponendo il proprio gioco ai tedeschi.avanti al 17′ con Alvaro Morata che conferma il proprio momento di forma. Disattenta la difesa tedesca su un traversone dalla destra di Fabia Ruiz, subentrato all’infortunato Canales. L’attaccante della Juventus si ripete al 23′ ...

OptaPaolo : 30 - Il gol di Domenico Berardi è stato preceduto da 30 passaggi, la sequenza più lunga in assoluto prima di una re… - OptaPaolo : 54 - Il portiere della SPAL Etrit Berisha ha subito gol da 54 metri contro il Kazakhstan, con un tiro direttamente… - juventusfc : Com'è andata ieri per i bianconeri in #NationsLeague? ???? - infoitsport : Bosnia-Italia, le probabili formazioni di Nations League - Gazzetta_it : #NationsLeague, i verdetti di oggi. La #Francia condanna la #Svezia alla retrocessione, si salva la #Croazia -