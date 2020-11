Nations League, Ramos esce dal campo infortunato: a rischio Inter-Real Madrid (Di martedì 17 novembre 2020) Sergio Ramos si è infortunato. Contrasto fatale per il calciatore spagnolo, costretto ad abbandonare il campo nel corso del match contro la Germania, valido per la sesta giornata di Uefa Nations League 2020/2021. Le condizioni del difensore saranno da verificare dunque anche in vista dei prossimi appuntamenti con il suo club, il Real Madrid, che la prossima settimana sfiderà l’Inter di Antonio Conte. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Sergiosi è. Contrasto fatale per il calciatore spagnolo, costretto ad abbandonare ilnel corso del match contro la Germania, valido per la sesta giornata di Uefa2020/2021. Le condizioni del difensore saranno da verificare dunque anche in vista dei prossimi appuntamenti con il suo club, il, che la prossima settimana sfiderà l’di Antonio Conte. SportFace.

