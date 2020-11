Nations League: Portogallo all’ultimo respiro, bene la Francia, tutti i risultati di oggi (Di martedì 17 novembre 2020) Serata di Nations League ricca di gol, ben 6 quelli rifilati dalla Spagna alla Germania, rocambolesca rimonta del Portogallo sul campo della Croazia, sfida decisa da Ruben Dias al 90′, vince anche la Francia per 4-2 sulla Svezia, chiudendo il suo girone al primo posto con 16 punti. Ecco tutti i risultati di oggi: LEGA A Gruppo 3 Croazia-Portogallo 2-3 Francia-Svezia 4-2 Gruppo 4 Spagna-Germania 6-0 Svizzera-Ucraina RINVIATA LEGA C Gruppo 1 Lussemburgo-Azerbaijan 0-0 Montenegro-Cipro 4-0 LEGA D Gruppo 1 Andorra-Lettonia 0-5 Malta-Isole Faroe 1-1 Gruppo 2 Gibilterra-Liechtenstein 1-1 Foto: twitter personale Ronaldo L'articolo Nations League: Portogallo all’ultimo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) Serata diricca di gol, ben 6 quelli rifilati dalla Spagna alla Germania, rocambolesca rimonta delsul campo della Croazia, sfida decisa da Ruben Dias al 90′, vince anche laper 4-2 sulla Svezia, chiudendo il suo girone al primo posto con 16 punti. Eccodi: LEGA A Gruppo 3 Croazia-2-3-Svezia 4-2 Gruppo 4 Spagna-Germania 6-0 Svizzera-Ucraina RINVIATA LEGA C Gruppo 1 Lussemburgo-Azerbaijan 0-0 Montenegro-Cipro 4-0 LEGA D Gruppo 1 Andorra-Lettonia 0-5 Malta-Isole Faroe 1-1 Gruppo 2 Gibilterra-Liechtenstein 1-1 Foto: twitter personale Ronaldo L'articoloall’ultimo ...

