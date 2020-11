Nations League, la Spagna umilia la Germania (6-0) e accede alla Final Four (Di martedì 17 novembre 2020) La Spagna ha sconfitto nettamente la Germania nel sesto turno di Nations League con il punteggio di 6-0. Iberici hanno stradominato l'incontro contro un avversario allo sbando che è stato umiliato dai padrini di casa. Il risultato sta addirittura anche stretto alla Spagna che poteva realizzare altri gol. Una notte da incubo per i tedeschi che hanno solo colpito una traversa con Gnabry allo scadere del match. Inspiegabile cosa sia successo alla Germania questa sera ma certamente la Spagna ha martellato i tedeschi dal 1' al 90'. La Spagna vola nella Final Four di Nations ... Leggi su itasportpress (Di martedì 17 novembre 2020) Laha sconfitto nettamente lanel sesto turno dicon il punteggio di 6-0. Iberici hanno stradominato l'incontro contro un avversario allo sbando che è statoto dai padrini di casa. Il risultato sta addirittura anche strettoche poteva realizzare altri gol. Una notte da incubo per i tedeschi che hanno solo colpito una traversa con Gnabry allo scadere del match. Inspiegabile cosa sia successoquesta sera ma certamente laha martellato i tedeschi dal 1' al 90'. Lavola nelladi...

