Natale, regali, shopping, orari. E Covid. Cambia tutto: cosa succederà prima e durante le feste (Di martedì 17 novembre 2020) Sembra proprio Il Gioco delle Regioni: le zone di rischio Cambiano colore quasi giornalmente, e nel frattempo il Governo sta valutando delle soluzioni per salvare i consumi natalizi durante le festività del 2020. Avete capito bene, siamo parlando del caro vecchio (e chi se lo ricorda?!) shopping. A quanto pare il Governo sta spremendosi le meningi in cerca di una possibile soluzione che riesca in qualche modo a salvare i regali di Natale. Fonte di entrate irrinunciabile per questo mercato economico già al collasso. Dunque, cosa decideranno i vertici per quanto riguarda lo shopping natalizio 2020? (Continua dopo le foto) Si parla di shopping fino a tarda sera durante tutto il mese di dicembre, in modo da ...

