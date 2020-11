Natale e Covid: cosa deve accadere perché venga allentato il lockdown (Di martedì 17 novembre 2020) Mentre l’Italia rimane in una snervante e costante attesa che il numero dei contagi da Covid-19 scenda, i cittadini italiani hanno un’altra preoccupazione alla quale vogliono una risposta: cosa succederà a Natale? Mentre il governo parla con toni timidamente ottimistici dell’andamento della curva dei contagi, dall’altra parte il comitato scientifico e gli esperti stanno consigliando di considerare con estrema cautela l’idea di allentare le restrizioni per il periodo natalizio. L’ipotesi del cenone di Natale Se qualche giorno fa il sottosegretario Zampa ha dichiarato che il governo sta considerando l’ipotesi di misure “ad hoc” per garantire agli italiani di avere un Natale non solitario, allo stesso tempo il Governo sembra per ora non ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 17 novembre 2020) Mentre l’Italia rimane in una snervante e costante attesa che il numero dei contagi da-19 scenda, i cittadini italiani hanno un’altra preoccupazione alla quale vogliono una risposta:succederà a? Mentre il governo parla con toni timidamente ottimistici dell’andamento della curva dei contagi, dall’altra parte il comitato scientifico e gli esperti stanno consigliando di considerare con estrema cautela l’idea di allentare le restrizioni per il periodo natalizio. L’ipotesi del cenone diSe qualche giorno fa il sottosegretario Zampa ha dichiarato che il governo sta considerando l’ipotesi di misure “ad hoc” per garantire agli italiani di avere unnon solitario, allo stesso tempo il Governo sembra per ora non ...

