Napoli, preoccupa Bakayoko: il francese ha la febbre (Di martedì 17 novembre 2020) Non sembrano finire i problemi in casa Napoli. Dopo la notizia della positività al Covid-19 di Elseid Hysaj, ora anche Tiemoué Bakayoko preoccupa il club partenopeo. Il centrocampista francese si troverebbe infatti a casa con la febbre. Al momento lo staff sanitario ha escluso l'ipotesi coronavirus, dato che i tamponi del gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo, ma la società sta valutando con attenzione la situazione del giocatore che attualmente è in isolamento. SportFace.

