Napoli, non solo Hysaj: ansia per Bakayoko. Le sue condizioni (Di martedì 17 novembre 2020) Non solo Hysaj positivo al Coronavirus: ansia per Bakayoko, a casa con la febbre. Le condizioni del centrocampista del Napoli Il Napoli è in ansia per le condizioni di salute di Tiemoué Bakayoko, rimasto a casa con la febbre. Come riportato da gazzetta.it, il centrocampista francese ha già effettuato un tampone per scongiurare il rischio di contagio da Coronavirus, che invece ha colpito Elseid Hysaj.

