Napoli | Hysaj positivo | isolamento in Albania

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Elseid Hysaj positivo al Covid-19: lo annuncia il Napoli ?? - DiMarzio : #Napoli, positivo all'ultimo tampone #Hysaj - FiloBarige993 : RT @AgentiAnonimi: ULTIM'ORA - #Napoli??, #Hysaj ???? positivo al #COVID19 : il terzino azzurro salterà il big match contro il Milan???? - laziopress : Napoli, Hysaj positivo al Coronavirus: il comunicato del Club - marcopirola_ : RT @AgentiAnonimi: ULTIM'ORA - #Napoli??, #Hysaj ???? positivo al #COVID19 : il terzino azzurro salterà il big match contro il Milan???? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Hysaj

Brutte notizie per il Napoli e per Rino Gattuso. Un calciatore è infatti risultato positivo al Covid-19, il giocatore in questione è Hysaj. Questo il comunicato del club: "In seguito ai tamponi ...Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha scritto un messaggio sui social per rassicurare i tifosi azzurri sulle sue condizione di salute.