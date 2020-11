Napoli, Hysaj positivo al Covid-19. Salterà il Milan (Di martedì 17 novembre 2020) Elseid Hysaj è positivo al Covid-19, il difensore del Napoli aveva effettuato stamattina il tampone con la sua Nazionale e dovrà inevitabilmente saltare la gara di domenica contro il Milan. In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid #Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania. pic.twitter.com/1S83Tp9hNa — Official SSC Napoli (@sscNapoli) November 17, 2020 Foto: Twitter Napoli L'articolo Napoli, Hysaj positivo al Covid-19. Salterà il Milan proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) Elseidal-19, il difensore delaveva effettuato stamattina il tampone con la sua Nazionale e dovrà inevitabilmente saltare la gara di domenica contro il. In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al-19 di Elseid #. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania. pic.twitter.com/1S83Tp9hNa — Official SSC(@ssc) November 17, 2020 Foto: TwitterL'articoloal-19. Salterà ilproviene da Alfredo Pedullà.

