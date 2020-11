Napoli, Hysaj positivo al Coronavirus: resterà in Albania (Di martedì 17 novembre 2020) Il Napoli ha annunciato la positività al Coronavirus di Elseid Hysaj: il comunicato ufficiale del club azzurro Il Napoli ha annunciato la positività al Coronavirus di Elseid Hysaj. Il comunicato ufficiale del club azzurro. «In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania». In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid #Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020) Ilha annunciato la positività aldi Elseid: il comunicato ufficiale del club azzurro Ilha annunciato la positività aldi Elseid. Il comunicato ufficiale del club azzurro. «In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in». In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid #. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in. ...

