Napoli, guerriglia contro il lockdown: nove indagati per devastazione e saccheggio (Di martedì 17 novembre 2020) Cronaca di Napoli: nove indagati dalla Dda e perquisizioni a tappeto per la guerriglia nella serata di venerdì 23 ottobre in via Santa Lucia. nove persone sono indagate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Le indagini fanno riferimento agli scontri della serata di venerdì 23 ottobre, quando in via Santa Lucia (nei pressi della sede della Regione Campania) vi furono scene di vera e propria guerriglia. Quel giorno entrava in vigore il “coprifuoco” decretato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il quale aveva anche annunciato un imminente lockdown (poi non attuato). Come riporta “Il Mattino”, la polizia giudiziaria ha acquisito, tra l’altro, cellulari, indumenti e supporti per la ... Leggi su 2anews (Di martedì 17 novembre 2020) Cronaca didalla Dda e perquisizioni a tappeto per lanella serata di venerdì 23 ottobre in via Santa Lucia.persone sono indagate dalla Direzione distrettuale antimafia di. Le indagini fanno riferimento agli scontri della serata di venerdì 23 ottobre, quando in via Santa Lucia (nei pressi della sede della Regione Campania) vi furono scene di vera e propria. Quel giorno entrava in vigore il “coprifuoco” decretato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il quale aveva anche annunciato un imminente(poi non attuato). Come riporta “Il Mattino”, la polizia giudiziaria ha acquisito, tra l’altro, cellulari, indumenti e supporti per la ...

MediasetTgcom24 : Covid, guerriglia a Napoli: nove indagati per devastazione e saccheggio #napoli - RedazioneTvcity : Scontri e guerriglia a Napoli per il coprifuoco: 9 indagati - - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: Covid, guerriglia a Napoli: nove indagati per devastazione e saccheggio #napoli - rep_napoli : Guerriglia Napoli: 9 indagati, perquisizioni della polizia [aggiornamento delle 16:16] - occhio_notizie : Guerriglia a #Napoli: nove indagati per devastazione e saccheggio -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli guerriglia Covid, guerriglia a Napoli: nove indagati per devastazione e saccheggio TGCOM Scontri a Napoli del 23 ottobre, 9 indagati per devastazione e saccheggio

Era la sera del 23 ottobre quando a Napoli scoppiò la protesta dei lavoratori e non solo a seguito delle misure anti Covid decise dalla Regione Campania. In quella “guerriglia urbana”, parteciparono a ...

Guerriglia Napoli: 9 indagati, perquisizioni della polizia

Sono nove, al momento, le persone indagate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti lo scorso 23 ottobre, a Napoli, davanti alla s ...

Era la sera del 23 ottobre quando a Napoli scoppiò la protesta dei lavoratori e non solo a seguito delle misure anti Covid decise dalla Regione Campania. In quella “guerriglia urbana”, parteciparono a ...Sono nove, al momento, le persone indagate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti lo scorso 23 ottobre, a Napoli, davanti alla s ...