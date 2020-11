Napoli, Bakayoko ha la febbre, Hysaj il Covid. E Ospina... (Di martedì 17 novembre 2020) Solo cattive notizie per Rino Gattuso. Tiemouè Bakayoko ha la febbre, Hysaj ha il Covid e anche Ospina si è bloccato. La partita contro il Milan di domenica prossima diventa a questo punto un incubo. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 17 novembre 2020) Solo cattive notizie per Rino Gattuso. Tiemouèha laha ile anchesi è bloccato. La partita contro il Milan di domenica prossima diventa a questo punto un incubo. ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Napoli, allarme #Bakayoko ???? Il centrocampista è a casa con la febbre alta. Lo staff medico del… - marco__lecce : RT @sportface2016: #Napoli, allarme #Bakayoko: il centrocampista francese è in isolamento ma per ora lo staff sanitario esclude l'ipotesi… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, allarme Bakayoko: il francese ha la febbre alta, rimane isolato a casa - zazoomblog : Piove sul Napoli: Bakayoko ha la febbre alta Hysaj è positivo e Osimhen si è infortunato - #Piove #Napoli:… - CalcioWeb : @sscnapoli, #Hysaj positivo al Coronavirus. 'Leggero malessere per Llorente e Bakayoko' - -