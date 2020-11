Muore per Covid, gli ausiliari gli multano per mesi l’auto parcheggiata (Di martedì 17 novembre 2020) Piacenza, 17 nov – Una storia di ordinaria follia burocratica ai tempi del coronavirus ci arriva da un piccolo centro del lodigiano, Fombio, dove un signore di 68 anni, Giuseppe Mosconi, è stato prima vittima del coronavirus e, successivamente, della logica irrazionale della burocrazia. Mosconi lascia la sua abitazione, ove vive da solo, il 14 settembre, perché non si sente bene e decide di recarsi all’ospedale di Piacenza. Ricoverato per Covid Una volta qui, sottoposto al tampone di prassi, risulta positivo e viene quindi, viste le condizioni già critiche, ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza. Mosconi aveva già precedentemente perso, proprio per Covid-19, uno dei fratelli e la moglie. Per questo, essendo in pensione e rimasto da solo, all’insorgere della sintomatologia del virus aveva deciso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 novembre 2020) Piacenza, 17 nov – Una storia di ordinaria follia burocratica ai tempi del coronavirus ci arriva da un piccolo centro del lodigiano, Fombio, dove un signore di 68 anni, Giuseppe Mosconi, è stato prima vittima del coronavirus e, successivamente, della logica irrazionale della burocrazia. Mosconi lascia la sua abitazione, ove vive da solo, il 14 settembre, perché non si sente bene e decide di recarsi all’ospedale di Piacenza. Ricoverato perUna volta qui, sottoposto al tampone di prassi, risulta positivo e viene quindi, viste le condizioni già critiche, ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza. Mosconi aveva già precedentemente perso, proprio per-19, uno dei fratelli e la moglie. Per questo, essendo in pensione e rimasto da solo, all’insorgere della sintomatologia del virus aveva deciso ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore per Muore per Covid, gli ausiliari gli multano per mesi l’auto parcheggiata Il Primato Nazionale Lutto nel volley italiano: Tommaso, ex giocatore, muore improvvisamente a 44 anni

RAVENNA – Lutto nel mondo del volley ravennate. È morto infatti a 44 anni, per un infarto, Tommaso Sintini, ex centrale cresciuto nel settore giovanile del Ravenna, fratello maggiore del più noto Giac ...

Coronavirus, sono 100 i nuovi casi nell'Aretino. Muore un uomo di 90 anni, ci sono 167 guariti

Sono 100 i nuovi casi in provincia di Arezzo e c'è da registrare una persona morta. Si tratta di un uomo di 90 anni. In città ...

