MotoGP | Spagna padrona incontrastata dal 2012 Joan Mir l’erede di Marc Marquez e Jorge Lorenzo

(Di martedì 17 novembre 2020) Si scrive Mondiale, ma si può quasi leggere “Campionato Spagnolo”. Per quale motivo? E’ presto detto. nelle ultime nove annate della classe regina delle due ruote, infatti, hanno vinto solamente piloti iberici. Un vero e proprio dominio che, estendendo, diventa di dieci successi nelle ultime undici edizioni. Ci ha pensatoMir a rimpolpare questo record davvero incredibile, che sottolinea in maniera notevole come la scuola spagnola stia dettando legge in questa era del Motomondiale. Una impresa non certo semplice per il portacolori della Suzuki che è andato ad apporre il suo nome in calce a leggende del calibro diMaequez e. Proviamo, quindi, a ripercorrere con la memoria questa serie di vittorie. L’epopea spagnola prende il via nel ...