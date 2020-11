Mortal Kombat 11 Ultimate disponibile da oggi

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 17 novembre 2020) Warner Bros. Games annuncia11, la nuova edizione espansa di11, il titolo della storia del franchise che in tempi record ha venduto oltre 8 milioni di copie nel mondo. Daper PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox Series XS, le console Xbox One, Nintendo Switch™, PC e Stadia, offre una versione ampliata di11, titolo tanto acclamato dalla critica e premiato come Fighting Game of the Year alla 23esima edizione dei D.I.C.E. Awards dalla Academy of Interactive Arts & Sciences e come Best Fighting Game del 2019. Sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios, ...