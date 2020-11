Morata accende la Spagna | gol contro la Germania per l’attaccante della Juventus – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 novembre 2020) pic.twitter.com/HgxpR9Wr11 Alvaro🇪🇸 #ESPGER— yes context goal (@yescontextgoals) November 17, 2020Gol: l’attaccantececchino anche in Nazionale nella sfidasualaStesso copione per Alvaroanche in Nazionale. L’attaccante, dopo aver trascinato i bianconeri in questa prima parte di stagione, ha messo a referto una rete anche con la suain Nations League. Al 17′ del matchlaha raccolto perfettamente il calcio d’angolo di ...