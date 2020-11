Milan, tegola panchina: dopo Pioli anche il vice Murelli è positivo al Covid (Di martedì 17 novembre 2020) tegola per il Milan: la squadra rossonera si troverà senza allenatore per il big match contro il Napoli dell’ex Gattuso. Il Milan di questo avvio di campionato ha sorpreso tutti. Non solo perché si trova in testa alla classifica dopo 7 giornate, risultato decisamente inatteso, ma anche perché ha mostrato una qualità di gioco ed … L'articolo Milan, tegola panchina: dopo Pioli anche il vice Murelli è positivo al Covid è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 17 novembre 2020)per il: la squadra rossonera si troverà senza allenatore per il big match contro il Napoli dell’ex Gattuso. Ildi questo avvio di campionato ha sorpreso tutti. Non solo perché si trova in testa alla classifica7 giornate, risultato decisamente inatteso, maperché ha mostrato una qualità di gioco ed … L'articoloilalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Gazzettadmilano : Tegola Milan, dopo Pioli positivo anche il suo vice Murelli. - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Coronavirus, nuova tegola per il Milan: non solo Pioli, positivo anche il vice Murelli - - fcin1908it : Coronavirus, nuova tegola per il Milan: non solo Pioli, positivo anche il vice Murelli - - Bertolca10 : Tegola in casa #Milan dove, dopo #Pioli, si riscontra la positività anche del suo vice Giacomo #Murelli. Chi andrà… - sportli26181512 : Tegola Milan: dopo Pioli, anche Murelli positivo al Covid. Chi ci va in panchina?: Tegola Milan: dopo Pioli, anche… -