Milan, anche Murelli positivo al Covid: Bonera in panchina?

Il Milan deve fare a meno anche del vice allenatore Murelli, positivo al Covid. Allarme verso il Napoli: chi dirigerà il gruppo? "AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio". Questa la nota ufficiale della società sui propri canali. Un altro problema in vista della trasferta di Napoli. L'assenza di Pioli e la positività dal suo vice lasciano al momento la panchina vuota. Almeno formalmente ...

