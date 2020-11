Milan, anche Murelli positivo al Coronavirus (Di martedì 17 novembre 2020) Chi va in panchina Milan – «AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio». Così il club rossonero ha comunicato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 17 novembre 2020) Chi va in panchina– «ACcomunica che Giacomo, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievementea un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare.sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio». Così il club rossonero ha comunicato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sport_Mediaset : +++MILAN, ANCHE IL VICE DI PIOLI E' POSITIVO AL COVID: ALLARME PANCHINA PER NAPOLI+++ #SportMediaset - DiMarzio : #Milan, positivo al #COVID19 anche il vice di #Pioli - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Anche il vice di Pioli, Murelli, è risultato positivo al Coronavirus - siamo_la_Roma : ?? Altra positività al #coronavirus nel #Milan ?? E' il vice del tecnico #Pioli ???? Ora in panchina un ex rossoner… - DavideZancky : Non aspettatevi una rettifica di Ravezzani e Ruiu sulla proprietà del Milan anche perché hanno già difficoltà a cap… -