Milan | anche Murelli è positivo al Covid | la grande occasione di Bonera

(Di martedì 17 novembre 2020)o, 17 novembre 2020 -. Era pronto a sostituire Stefano Pioli in panchina domenica a Napoli ma il-19 non ha risparmiato nemmeno lui:il vice del tecnico rossonero, Giacomo, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan anche

Il messicano: "Ho un allenatore molto diretto, quando si arrabbia diventa un orco. Ora ho capito come gestire il rapporto con lui, quello che ho vissuto ...E c'è un altro nome che stimola la fantasia dell'Inter in questo momento, quello di Georginio Wijnaldum. Un parametro zero di lusso. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il club nerazzurr ...