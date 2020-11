Michelle Obama attacca Donald Trump | Non è un gioco

(Di martedì 17 novembre 2020) New York, 17 novembre 2020 - "This isn't a game" ,bacchetta. La ex first ladyil tycoon con un lungo post su Instagram sul rifiuto del presidente di accettare il ...

La ex first lady su Instagram richiama il presidente uscente: "Giocare con queste teorie cospirative senza base mette in pericolo la salute e la sicurezza del paese". Oggi è uscito l'ultimo libro di O ...(ANSA) - NEW YORK, 17 NOV - "Questo non è un gioco". Michelle Obama interviene con un lungo post su Instagram sul rifiuto del presidente Donald Trump di ...