Michael J. Fox annuncia un nuovo (e forse definitivo) ritiro dalle scene (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo avere lasciato una prima volta la recitazione nel 2000, Michael J. Fox ha annunciato un nuovo ritiro dalle scene. Nel suo ultimo libro di memorie, l'attore rivela che il Parkinson sta progredendo e i sintomi condizionano sempre di più la sua vita. Leggi su nospoiler (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo avere lasciato una prima volta la recitazione nel 2000,J. Fox hato un. Nel suo ultimo libro di memorie, l'attore rivela che il Parkinson sta progredendo e i sintomi condizionano sempre di più la sua vita.

