METEO: Uragano IOTA impatta sull’America Centrale. Ancora record su record (Di martedì 17 novembre 2020) Sono trascorsi appena una decina di giorni dall’Uragano Eta, che aveva seminato morte e distruzione nel Centro America impattando sulla costa del Nicaragua. A seguire, l’Uragano ebbe una successiva evoluzione coinvolgendo anche Cuba e Florida. L’impatto dell’Uragano IOTA verso il NicaraguaUn altro potentissimo Uragano, denominato IOTA, ha seguito la medesima strada impattando verso il Nicaragua, conferendo ancor più eccezionalità a questa stagione di uragani atlantici, quando siamo addirittura a novembre inoltrato. Il landfall dell’Uragano è avvenuto la scorsa notte, quando ha raggiunto il Nicaragua come categoria 4 con venti prossimi ai 250 chilometri orari. Prima ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Sono trascorsi appena una decina di giorni dall’Eta, che aveva seminato morte e distruzione nel Centro Americando sulla costa del Nicaragua. A seguire, l’ebbe una successiva evoluzione coinvolgendo anche Cuba e Florida. L’impatto dell’verso il NicaraguaUn altro potentissimo, denominato, ha seguito la medesima stradando verso il Nicaragua, conferendo ancor più eccezionalità a questa stagione di uragani atlantici, quando siamo addirittura a novembre inoltrato. Il landfall dell’è avvenuto la scorsa notte, quando ha raggiunto il Nicaragua come categoria 4 con venti prossimi ai 250 chilometri orari. Prima ...

Iw1prt_Alberto : RT @3BMeteo: URAGANO #IOTA ha fatto LANDFALL in NICARAGUA come CATEGORIA 4 ???? ?? - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: URAGANO #IOTA ha fatto LANDFALL in NICARAGUA come CATEGORIA 4 ???? ?? - stefano_6000 : RT @3BMeteo: URAGANO #IOTA ha fatto LANDFALL in NICARAGUA come CATEGORIA 4 ???? ?? - 3BMeteo : URAGANO #IOTA ha fatto LANDFALL in NICARAGUA come CATEGORIA 4 ???? ?? - MoltoBenone : RT @ilmeteoit: #Meteo: l'URAGANO #Iota è un #MOSTRO di #CATEGORIA 5, adesso #Minaccia l'America #Centrale con #FENOMENI #ECCEZIONALI https:… -