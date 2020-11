Mercedesz Henger attacca Selvaggia Roma | “Ci ha provato anche con il mio fidanzato”

Leggi su gossipblog

(Di martedì 17 novembre 2020)continua a far parlare di sé nella casa del Grande Fratello VIP. Non sono solo le affermazioni su Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah a scatenare il caos nella casa.ieri sera il fratello di Mario Balotelli ha avuto da ridire sulle affermazioni riprendendo la litigata che si era interrotta venerdì notte, poche ore dopo l’entrata della. Sia lui che l’ex velino hanno continuato ad allontanare l’ipotesi che loro e l’influencer abbiano avuto un bacio (naturalmente in contesti diversi). Ora la neo concorrente avrà a che fare con un’altra voce che va contro di lei. Si tratta diche tramite alcune stories, dal suo profilo instagram, lancia accuse ben precise rivelando checi ...