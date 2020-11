Mercato-Inter: si valuta la pista Wijnaldum (Di martedì 17 novembre 2020) Il Mercato-Inter non si ferma mai, la società nerazzurra sta valutando le prossime mosse per rinforzare i vari reparti con scelte accurate. Sta prendendo forma una probabile pista che porterebbe al giocatore Georginio Wijnaldum in uscita dal Liverpool, ma anche altre squadre in Europa stanno pensando a lui, ma una cosa è certa Wijnaldum dopo tre stagioni vuole cambiare aria e lasciare Anfield e il Liverpool. Mercato-Inter: ci sono delle possibilità per prendere Wijnaldum? Georginio Wijnaldum è arrivato a un bivio della sua carriera, ha compiuto 30 anni l’undici Novembre e deve decidere se continuare la sua avventura con il Liverpool, con il quale ha vinto tutto o cambiare aria, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 17 novembre 2020) Ilnon si ferma mai, la società nerazzurra stando le prossime mosse per rinforzare i vari reparti con scelte accurate. Sta prendendo forma una probabileche porterebbe al giocatore Georginioin uscita dal Liverpool, ma anche altre squadre in Europa stanno pensando a lui, ma una cosa è certadopo tre stagioni vuole cambiare aria e lasciare Anfield e il Liverpool.: ci sono delle possibilità per prendere? Georginioè arrivato a un bivio della sua carriera, ha compiuto 30 anni l’undici Novembre e deve decidere se continuare la sua avventura con il Liverpool, con il quale ha vinto tutto o cambiare aria, ...

